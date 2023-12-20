«Складне для мене питання»: Зеленський прокоментував конфлікт Безуглої і Залужного

Однак зараз українцям потрібно давати результат державі.

Про це повідомляє Первая Лента з посиланням на заяву українського глави Володимира Зеленського на підсумковій прес-конференції.

«Пан Валерій Залужний також мій представник. Як і всі ті, кого я призначав. Комусь дуже вдячний, за когось соромно», — сказав він.

Стосовно коментарів у соціальній мережі Facebook Зеленський відповів, що він не має часу на те, щоб читати коментарі та не бачить сенсу витрачати час на зайві безрезультатні діалоги.

«Що стосується Мар’яни, Валєри, там є ще кілька людей. Дуже складно. Вони люблять коментувати, лайкати. Вони часто там спілкуються. То вони разом їдуть на фронт, то вони сваряться. Це складне для мене питання. Нам всім треба давати результат державі, а селфі – потім», — додав президент.

Варто нагадати, що 26 листопада скандальна депутатка заявила, що головнокомандувач ЗСУ Валерій Залужний повинен піти у відставку через те, що начебто «військове керівництво» не має плану війни на 2024 рік.

Екскомандир полку «Азов» Максим Жорін і голова Українського об’єднання «Мрія», ветеран Юрій Гудименко, не залишили нападки Безуглої без уваги і розкритикували її заяви. А далі — Безуглу запропонували звільнити.

Раніше повідомлялось, що Ізраїль хоче домовитися про тижневе перемир’я з бойовиками ХАМАС.