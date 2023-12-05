Политика

Путін почав погрожувати Латвії через «утиски» російськомовних

Імперська хвороба російського диктатора Володимира Путіна почала загострюватись і ввечері 4 грудня він почав погрожувати Латвії.

Photo of Арина Марченко Арина Марченко Send an email 2 дня agoОбновлено: 5 декабря, 2023
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Фото: НТА

Причина тривіальна – так зване «притиснення російськомовного населення».

Про це повідомляє Первая линия з посиланням на заяву президента РФ.

На думку кремлівського глави, російськомовне населення Латвії складає 40%.

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«Я не думаю, що щастя прийде в дім до тих, хто проводить таку політику. Ну я не знаю зараз скільки, але в Латвії, по-моєму, 40% було російськомовним населення, напевно, і зараз не мало», — заявив Путін.

Під «такою політикою» президент РФ вбачає так звану русофобію, яка, на його думку, присутня в Латвії. Він вважає, що в європейській країні «по-свинськи» ставляться до російськомовних, які працювали на благо цієї країни. Путін погрожує, що у випадку продовження такої політики влада Латвії зіштовхнеться «з таким свинством всередині своєї країни».

Варто зауважити, що глава Кремля використовує так зване «притиснення російськомовних» як привід для агресії.

Раніше диктатор неодноразово розповідав про нібито «гноблення російськомовних в Україні», для виправдання вторгнення в нашу країну. До того ж Путін часто розмірковує про подібну «політику» і в країнах Балтії, яку частина країн ЄС розцінює як загрозу і можливу підготовку ґрунту до нападу на НАТО.

Нагадаємо, в НАТО зробили невтішний прогноз щодо війни в Україні.

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Photo of Арина Марченко Арина Марченко Send an email 2 дня agoОбновлено: 5 декабря, 2023
0 1 минута чтения
Photo of Арина Марченко

Арина Марченко

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