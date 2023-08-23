Джорджія Мелоні: Захід недооцінив російську агресію у 2014 році і тепер готовий до активних дій

«Реакція Заходу на ситуацію в Криму в 2014 році була неповноцінною. Ми не правильно розцінили ситуацію», — зазначила Мелоні, говорячи про зухвале порушення Росією міжнародних норм і спробу розширити своє вплив на Україну.

«Захід міг не усвідомлювати справжній обсяг того, що відбувалося, сподіваючись, що амбіції Москви будуть обмежені. Але ми неправильно діяли, і повинні це визнати», — висловилася вона.

Вона також наголосила на невідмінності підтримки України, заявивши: «Ми рішуче стоїмо поруч з вами та продовжимо домагатися завершення конфлікту, щоб досягти довготривалого миру». Мелоні повідомила, що Італія бере на себе зобов’язання допомагати в відбудові України і планує провести конференцію з відновлення країни у 2025 році.

«Ми бачимо майбутнє України як майбутнє миру, прогресу та свободи в європейській спільноті. Ваш боротьба за права і свободу є також нашою боротьбою», — завершила свою промову Мелоні.

Тим часом, Емманюель Макрон та Анналена Бербок підтвердили позицію своїх країн, зазначивши, що вони не визнають анексію територій України Росією.

Додатково варто взяти до уваги зворушливий виступ Мелоні у парламенті Італії, де вона активно закликала підтримувати Україну.