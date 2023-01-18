Украина в ближайшее время завершит выполнение евроинтеграционных рекомендаций — Зеленский

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17.01.2023 22:47

Укринформ

Украина уже выполнила часть из семи рекомендаций Европейской Комиссии по кандидатству в члены Европейского Союза, остальные должны быть выполнены в ближайшие недели-месяцы.

Об этом заявил Президент Владимир Зеленский во время онлайн-общения со студентами немецких вузов, сообщает Укринформ.

"У нас есть кандидатство на вступление в ЕС. У нас есть семь условий, и я вам скажу, что, несмотря на войну, многие из них мы закрыли, мы их выполнили, а другие мы начали и в ближайшие недели-месяцы мы все это закончим.", – сказал Глава государства.

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Президент заверил, что, несмотря на развязанную россией полномасштабную войну, Украина продолжает воплощать реформы.

По его словам, война замедляет развитие государства, но, с другой стороны, война позволяет "очень быстро реагировать на вызовы и развиваться".

Так, по его словам, Украина достигла "прорыва" в цифровизации, защите киберпространства и т.д.

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Как сообщалось, в июне 2022 года Украина получила статус кандидата на членство в ЕС. Тогда же Еврокомиссия дала семь рекомендаций, выполнение которых необходимо для дальнейшей евроинтеграции Украины.

По материалам: Укринформ