Президент: Важно, чтобы на форуме в Давосе вопросы безопасности имели четкие украинские ответы

Президент: Важно, чтобы на форуме в Давосе вопросы безопасности имели четкие украинские ответы

13.01.2023 22:57

Укринформ

На нынешнем Всемирном экономическом форуме в Давосе традиционная экономическая тематика будет уступать вопросам безопасности.

Об этом Владимир Зеленский сказал в вечернем видеообращении, сообщает Укринформ.

"Готовимся к участию Украины в мероприятиях Всемирного экономического форума в Давосе. В этом году традиционная экономическая тематика форума очевидно будет уступать вопросам безопасности. И для нас важно, чтобы на каждый вопрос мира о безопасности имел эффективный и четкий украинский ответ. Так и будет”, — подчеркнул Президент Украины.

Видео: Офис Президента

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Как сообщалось, Всемирный экономический форум в Давосе состоится с 16 по 20 января. Ожидается, что участие в нем примут более 2700 представителей 130 стран, в том числе рекордно — 52 глав государств и правительств.

Фото: ОП

По материалам: Укринформ