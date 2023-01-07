Зеленский поздравил Маккарти с избранием спикером Палаты представителей

07.01.2023 08:56

Укринформ

Президент Владимир Зеленский поздравил Кевина Маккарти с избранием спикером Палаты представителей.

Как передает Укринформ, об этом глава государства написал в Твиттере.

"Поддержка США во всех сферах была жизненно важной для успеха на поле боя. Мы рассчитываем на вашу постоянную поддержку и дальнейшую помощь США, что приблизит нашу общую победу", — подчеркнул Зеленский.

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Как сообщал Укринформ, во время 15-го раунда голосования за спикера Палаты представителей США законодателиизбрали на эту должность лидера республиканского большинства Кевина Маккарти.

Фото: ОП

По материалам: Укринформ