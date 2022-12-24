Президент назначил новых послов в трех странах
Президент назначил новых послов в трех странах
24.12.2022 12:41
Укринформ
Президент Украины Владимир Зеленский назначил новых послов в трех странах.
Соответствующие указы №879/2022 и №881/2022 обнародованы на официальном сайте главы украинского государства, передает Укринформ.
В то же время, Президент назначил новых послов Украины в Болгарии и Латвии.
Так, согласно указу №880/2022, Олесю Илащук назначен чрезвычайным и полномочным послом в Республике Болгария.
Согласно указу №882/2022 Анатолий Куцевол назначен чрезвычайным и полномочным послом в Латвийской Республике.
Указом №878/2022 Зеленский назначал посла Украины в Объединенных Арабских Эмиратах Дмитрия Сеника послом в Королевстве Бахрейн по совместительству.
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Как сообщал Укринформ, ранее Президент Владимир Зеленский назначил Юрия Полюховича чрезвычайным и полномочным послом Украины в Республике Перу.
По материалам: Укринформ