Зеленский в Вашингтоне встретился с Пелоси и сенаторами – о чем говорили

Зеленский в Вашингтоне встретился с Пелоси и сенаторами – о чем говорили

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22.12.2022 04:39

Укринформ

Президент Украины Владимир Зеленский в ходе визита в США провел в Вашингтоне встречу со спикером Палаты представителей Конгресса Нэнси Пелоси.

Об этом сообщает Офис Президента Украины, передает Укринформ.

Глава Украинского государства поблагодарил Нэнси Пелоси за лидерство в вопросе предоставления Украине и украинскому народу поддержки во всех возможных проявлениях.

"Больше всего благодарю вас за приглашение. Это большая привилегия – быть здесь, обращаться к Конгрессу и всем американцам. Это большая честь для меня", – подчеркнул Зеленский на брифинге после встречи с Нэнси Пелоси.

Президент подчеркнул, что Конгресс США – великий друг украинского народа и свободы Украины.

Глава государства также выразил надежду на продолжение прочной двухпалатной и двухпартийной поддержки Украины в Конгрессе, благодаря чему Украина получает столь необходимую военную, финансовую и гуманитарную помощь.

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Нэнси Пелоси в свою очередь подчеркнула, что это огромная привилегия и гордость – приветствовать Президента Владимира Зеленского в Капитолии.

«Вы посещаете нас в то время, когда Конгресс готовит очередной важный раунд безопасности, гуманитарной и экономической помощи. Надеюсь, в течение 48 часов это произойдет», – сказала она.

Спикер Палаты представителей также поздравила решение президента США Джозефа Байдена о предоставлении Украине ЗРК Patriot, дополнительных HIMARS и другой важной военной помощи.

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Кроме того, состоялась встреча Владимира Зеленского с лидером республиканского меньшинства в Сенате Митчем Макконнеллом, лидером демократического большинства Сената Чаком Шумером и лидером меньшинства в Палате представителей Кевином Маккарти.

Глава Украинского государства обсудил с сенаторами необходимость сохранения двухпалатной и двухпартийной поддержки Украины в будущем, что чрезвычайно важно для сдерживания российской агрессии и освобождения украинской территории.

Президент выразил надежду, что Конгресс США утвердит пакет финансовой поддержки для Украины в размере почти $45 миллиардов.

На встрече также говорилось о важности признания ЧВК «Вагнер» террористической организацией.

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Во время разговора с лидерами большинства и меньшинства Сената Владимир Зеленский отметил, что чрезвычайно важна поддержка украинской инициативы по созданию специального международного трибунала относительно преступления агрессии рф против Украины и внедрение действенного механизма компенсации россией нанесенного Украине ущерба.

Как сообщал Укринформ, президент Украины Владимир Зеленский находится с визитом в США.

Фото: president.gov.ua

По материалам: Укринформ