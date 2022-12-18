Шмыгаль назвал действия захватчиков на ЗАЭС беспрецедентными

16.12.2022 18:58

Укринформ

Действия российских военных на территории Запорожской атомной электростанции являются беспрецедентными, история такого еще не знала.

Об этом заявил Премьер-министр Денис Шмыгаль во время заседания правительства в пятницу, передает Укринформ.

"российские террористы до сих пор угрожают Украине и миру. Они разместили на Запорожской АЭС реактивные системы залпового огня "Град" и ведут обстрелы с территории ядерного объекта. российские террористы шантажируют, запугивают, применяют физическое насилие к украинским работникам ЗАЭС. Это беспрецедентные действия, которых история еще не знала", — сказал Шмыгаль.

По его словам, позиция Украины четкая и неизменная: россияне должны уйти с украинской станции, обеспечив демилитаризованную 30-километровую зону.

Как сообщал Укринформ, российские войска захватили ЗАЭС 4 марта. Захватчики размещают на ее площадке военную технику и боеприпасы, постоянно обстреливают как прилегающую территорию, так и саму станцию, разрушая линии электропередач и вызывая отключение внешнего питания.

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Министр иностранных дел Дмитрий Кулеба во время встречи с генеральным директором МАГАТЭ 29 ноября заявил, что для восстановления ядерной безопасности россия должна выйти из Запорожской АЭС.

Фото: МАГАТЭ

По материалам: Укринформ