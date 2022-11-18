К годовщине Голодомора в ООН рассказали про голод как оружие в руках кремля

К годовщине Голодомора в ООН рассказали про голод как оружие в руках кремля

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18.11.2022 01:27

Укринформ

В штаб-квартире ООН в Нью-Йорке состоялось мероприятие памяти жертв Голодомора «Голод как оружие: его долгосрочные последствия для человека и человеческого развития».

Как передает корреспондент Укринформа в Нью-Йорке, его организовали постоянное представительство Украины при ООН и украинская община США.

Представителям дипломатических миссий при ООН был показан документальный фильм американского врача украинского происхождения Бориса Буняка «Когда мы голодаем» о разрушительном влиянии голода на организм человека, его психике и развитии общества в целом.

По словам главы комитета иностранных дел Украинско-американской ассоциации адвокатов Виктора Рудя, искусственный голод используется москвой как оружие массового уничтожения. Он подчеркнул, что россия, которая считает себя преемницей СССР, не признала своей вины и не понесла ответственности за преступление геноцида, совершенное в 1932-1933 годах, и продолжает эту политику сейчас как в отношении Украины, так и других стран.

Как подчеркнул постоянный представитель Польши при ООН Кшиштоф Щерский, цели россии не изменились за 90 лет: и тогда, и теперь, совершая геноцид, она стремится «подчинить себе украинцев и захватить их земли».

В комментарии Укринформу постпред Украины при ООН Сергей Кислица подчеркнул важность проведения таких мероприятий в этой организации.

«Огромная трагедия человечества в том, что оно не извлекло урок из тех преступлений, совершенных 90 лет назад. И сейчас происходит повтор этого в Украине», — сказал он.

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По словам дипломата, такое мероприятие важно было провести именно в ООН, потому что для этой международной организации «вопрос продовольственной безопасности — один из самых главных».

Как сообщал Укринформ, Верховная Рада Украины призвала парламенты государств мира признать Голодомор 1932-1933 годов геноцидом украинского народа.

По материалам: Укринформ