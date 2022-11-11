Шмыгаль обсудил с делегацией Сейма Литвы создание спецтрибунала и конфискацию активов рф

Шмыгаль обсудил с делегацией Сейма Литвы создание спецтрибунала и конфискацию активов рф

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11.11.2022 16:23

Укринформ

Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль провел встречу со Спикером Сеймаса Литвы Викторией Чмилите-Нильсен и литовскими парламентариями, в ходе которой обсудили создание спецтрибунала для привлечения к ответственности высшего руководства рф и законодательные инициативы по конфискации российских активов.

Как передает Укринформ, об этом Шмыгаль написал в Телеграме.

"Поблагодарил Литву за признание россии спонсором терроризма. Обсудили также создание специального трибунала для привлечения к ответственности высшего руководства рф и законодательные инициативы по конфискации российских активов", — написал Шмыгаль.

Он добавил, что Украина ценит мощную поддержку со стороны Литвы и литовского народа. "Победим и восстановим Украину вместе", — подчеркнул глава правительства.

Как сообщалось, в Украине надеются на создание юридического механизма конфискации российских активов, который будут поддержан всеми странами.

На 14 ноября 2022 года запланирована специальная сессия Генеральной ассамблеи ООН по созданию механизма компенсации Украине ущерба, нанесенного вооруженной агрессией рф. Над разработкой механизма уже несколько месяцев работает рабочая группа украинских специалистов.

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Проект резолюции «Содействие правовой защите и репарациям Украины» разработан рабочей группой и предложен украинской стороной. Он предполагает признание государствами ООН необходимости создания компенсационного механизма. Его цель — возмещение ущерба и убытков физическим и юридическим лицам, понесшим потери из-за российского вторжения в Украину.

Кроме того, этот механизм будет предусматривать выплату компенсаций жертвам войны, родственникам погибших, подвергшимся пыткам и сексуальному насилию, пленным и т.д. Предполагается, что финансирование решений по выплате компенсаций будет вестись за счет арестованных активов рф за рубежом. Речь идет, по меньшей мере, о 300 млрд долларов.

По материалам: Укринформ