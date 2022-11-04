Членство Украины в НАТО укрепит позиции Альянса — Ермак

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04.11.2022 02:39

Укринформ

Украина, которая в будущем станет членом НАТО, только укрепит его позиции.

Об этом сказал руководитель Офиса Президента Андрей Ермак во время встречи с группой глав миссий стран-членов НАТО, передает Укринформ со ссылкой на пресс-службу Главы государства.

"Мы ожидаем подтверждения политики открытых дверей Альянса в контексте заявки Украины на членство, а также расширения помощи Украине для усиления ПВО. Кроме того, ожидаем продвижения в диалоге со странами-членами НАТО относительно получения гарантий безопасности", — отметил он и напомнил, что международная группа экспертов под сопредседательством Андрея Ермака и бывшего Генерального секретаря НАТО Андерса Фога Расмуссена наработала рекомендации относительно гарантий безопасности для Украины, которые могут стать основой Киевского договора о безопасности.

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Ермак также отметил важность восстановления Украины и ликвидации последствий российского вторжения. По его словам, состоялись две большие конференции — в Лугано и Берлине, посвященные плану восстановления нашего государства. Впрочем, сейчас украинская сторона сконцентрирована на реализации Fast Recovery Plan.

"Потому что 24/7 мы живем в ситуации, когда все наши службы работают для того, чтобы обеспечить граждан светом и теплом, чтобы людям было где жить", — пояснил он.

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Кроме того, руководитель Офиса Президента акцентировал на важности четкой и мощной реакции со стороны лидеров стран-членов НАТО на ядерный шантаж и угрозы рф.

"Эти восемь месяцев, в течение которых Украина при поддержке партнеров противостоит российской агрессии, показали, что можно не бояться, и подтвердили лидерство НАТО как наиболее мощного военно-политического Альянса мира", — отметил Ермак.

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"Украина демонстрирует, что может успешно бороться с агрессором, и подтверждает, что способна побеждать с помощью партнеров. Мы уверены в нашей победе", — добавил руководитель Офиса Президента.

Заместитель руководителя Офиса Главы государства Игорь Жовква проинформировал иностранных партнеров об инициативе Президента Владимира Зеленского относительно заключения совместных деклараций о евроатлантической интеграции Украины.

"Первая такая декларация была подписана между Украиной и Чехией в начале этой недели. Надеюсь, что ваши страны также поддержат эту инициативу", — отметил он.

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Кроме того, Игорь Жовква отметил важность скорейшего получения нашей страной от Альянса средств для противодействия БПЛА в рамках комплексного пакета помощи НАТО для Украины.

Во встрече приняли участие представители десяти иностранных стран: Глава Миссии Албании при НАТО Вишо Адзязи Лика, исполняющий обязанности Главы Миссии Болгарии при НАТО Златин Крастев, Глава Миссии Эстонии при НАТО Юри Луик, Глава Миссии Латвии при НАТО Скуджа Эдгарс, Глава Миссии Литвы при НАТО Матулионис Дейвидас, Глава Миссии Польши при НАТО Томаш Шатковский, Глава Миссии Словакии при НАТО Петер Батор, Глава Миссии Северной Македонии при НАТО Дане Талески, Глава Миссии Румынии при НАТО Себастиан Данут Некулаеску, Глава Миссии Чехии при НАТО Якуб Ландовский, а также заместитель руководителя Офиса Президента Игорь Жовква и Глава Миссии Украины при НАТО Наталья Галибаренко.

По материалам: Укринформ