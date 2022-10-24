В Польше рассказали об основных составляющих помощи Украине

24.10.2022 12:27

Укринформ

Украина нуждается в международной поддержке в трех основных измерениях: политическом, гуманитарном и военном.

Об этом в интервью Укринформу сообщила маршалок Сейма Польши Элжбета Витек.

"Я думаю, что ключевым вопросом является сохранение международной поддержки Украины во всех измерениях: от политических деклараций через гуманитарную помощь до военной поддержки. Только эти три составляющие вместе дают полноценную, солидарную помощь нашему соседу, поэтому мы не можем отказаться от ни одной из них”, — заявила Витек.

По ее словам, политическая поддержка помогает строить имидж Украины как важной страны с точки зрения стабильности региона. В то же время гуманитарная помощь абсолютно необходима, учитывая волну миграции – самую большую со времен Второй мировой войны. В свою очередь, военная поддержка является фундаментом для обороны территории Украины и всего региона Центрально-Восточной Европы.

«Если украинские войска уже сейчас способны вести эффективное контрнаступление на востоке своей страны, насколько эффективными были бы их действия, если бы все страны НАТО поддерживали Украину в объеме, который соответствует реальным возможностям их ВВП и потенциала, как это делают страны Балтии, Чехия или Польша. ”,- подчеркнула маршалок нижней палаты польского парламента.

Витек выразила надежду, что после первого Парламентского саммита Международной Крымской платформы, который состоится в хорватском Загребе 25 октября, Варшава ожидает "еще один сильный голос международного сообщества по делу Украины и прекращение российской неоимперской политики".

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Как известно, Польша относится к странам, которые больше всего помогают Украине в условиях полномасштабной агрессии россии. Польша является главным логистическим хабом Украины.

С 24 февраля россия ведет полномасштабную войну против Украины.

По материалам: Укринформ