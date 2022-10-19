На слушаниях в Европарламенте от рф потребовали немедленно остановить военные преступления в Украине

19.10.2022 00:21

Укринформ

Евросоюз, не имея правового инструмента для объявления третьих государств спонсорами терроризма, признает, что в ходе вторжения в Украину рф прибегает к массированным атакам против мирных людей и гражданской инфраструктуры.

Как сообщает корреспондент Укринформа, об этом на внеочередных пленарных слушаниях в Европарламенте о признании рф государством — спонсором терроризма заявила еврокомиссар по внутренним делам Ильва Йоганссон, выразившая депутатам позицию Высокого представителя ЕС Жозепа Борреля.

«Российские военные начали наносить более интенсивные удары по украинским городам, по гражданским лицам и целям, включая энергетические объекты. Это доказательство еще одной лжи, которую мы постоянно слышим от россии — мол, российские военные осуществляют свою операцию только против военных объектов… россия направляет атаки против гражданских лиц, обстреливает гражданские объекты, включая больницы, медицинские учреждения, школы и приюты. Эти ужасающие зверства и военные преступления должны быть остановлены немедленно. Те, кто виноват в этих военных преступлениях, а также их приспешники, будут привлечены к ответственности», — подчеркнула Йоганссон.

Она приветствовала важную роль, которую Европейский парламент играет в мощной поддержке Украины со стороны ЕС, а также в жестких мерах против страны-агрессора.

По словам Йоганссон, российская агрессивная война против Украины достигла поворотного пункта. С одной стороны, Украина успешно обороняется около восьми месяцев, успешно оттесняет российскую армию и освобождает свою территорию от оккупации. С другой стороны, президент рф путин продолжает опасный путь эскалации. В частности, россия объявила об аннексии четырех украинских регионов после сфальсифицированных «референдумов», проводит военную мобилизацию и угрожает использованием оружия массового уничтожения.

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В реальности, чем больше российская армия отступает и терпит поражение на поле боя, тем больше она направляет атаки против гражданских объектов, чтобы запугать украинское общество и ослабить его решимость к сопротивлению.

«Российская агрессивная война против Украины является грубым нарушением международного законодательства и международного гуманитарного права, она вызывает массовую потерю жизней и многочисленные ранения среди гражданского населения. Хотя у ЕС нет правовых рамок для определения третьей страны государством — спонсором терроризма, мы приняли во внимание такие решения на национальном уровне и на уровне парламентских ассамблей, в частности, резолюции, принятой в Совете Европы несколько дней назад», — сказала еврокомиссар.

Она напомнила, что у ЕС есть определенные инструменты в противодействии терроризму. В частности, он может налагать ограничительные меры на ИГИЛ, Аль-Каиду и на лиц и поддерживающих их учреждения. В ответ на атаки в США 11 сентября 2001 г. Евросоюз образовал так называемый «террористический перечень».

При этом ЕС применил беспрецедентные санкции против россии и ее руководства. В частности, 6 октября был принят уже восьмой санкционный пакет, включающий секторальные меры, расширение запрета на экспортно-импортные операции, ограничения в использовании криптовалют, полный запрет на транзакции для нескольких ключевых российских банков, введение правовой основы для введения предельной цены на закупку в России нефти.

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В санкционный список были включены дополнительно 30 человек и семь учреждений, в том числе организовавшие и способствовавшие незаконным «референдумам», представители оборонного сектора, а также лица, распространявшие дезинформацию об этой войне. Кроме того, были определены условия для привлечения к ответственности лиц и учреждений, предпринимаемых к попыткам миновать санкции ЕС. Географические пакеты санкций в отношении Крыма и ОРДЛО были распространены на временно оккупированные территории Луганской, Херсонской и Запорожской областей.

«Российские угрозы не поколебали нашу решимость и единство стоять рядом с Украиной так долго, как это будет необходимо. В этот момент мы должны оставаться сильными, решительными и объединенными. Морально и политически россия уже проиграла эту войну. И все больше он проигрывает также на поле боя. Украина победит. Спасибо за вашу поддержку», — подытожила Илва Йоганссон, обращаясь к депутатам Европарламента.

Как известно, после начала российского вторжения Евросоюз стал оказывать Украине содержательную политическую, экономическую, финансовую, гуманитарную и военную помощь. В то же время, ЕС применил ощутимые секторальные экономические и индивидуальные санкции против российской федерации, направленные на снижение ее способности финансировать «машину войны».

По материалам: Укринформ