Маркарова призвала США ускорить передачу передовых систем ПВО

16.10.2022 20:28

Укринформ

Посол Украины в Вашингтоне Оксана Маркарова призвала США сделать все возможное, чтобы ускорить поставки оружия для ВСУ, особенно комплексов противовоздушной обороны, на фоне последних ракетных атак рф по украинским городам.

Об этом она заявила в воскресенье в прямом эфире на телеканале CBS News, передает корреспондент Укринформа.

"К сожалению, эти системы трудно производить, и они еще не готовы… Но мы делаем все возможное и просим наших партнеров сделать все возможное, чтобы ускорить не только доставку, но и процесс заказа систем", — сказала глава украинской дипломатической миссии в Вашингтоне.

Она подчеркнула, что крайне необходимо оградить как можно больше украинских населенных пунктов от российских ракет, от которых страдают мирные жители, в том числе дети.

Маркарова подчеркнула, что от путина можно ожидать чего-либо, несмотря на его заявления, тем более что развернутая в рф в последние недели мобилизация стала провальной, так как не принесла ему никаких преимуществ.

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Как сообщал Укринформ, Соединенные Штаты заявили о намерениях отправить в Украину восемь передовых зенитно-ракетных комплексов NASАMS. Накануне в Пентагоне уточнили, что два комплекса должны быть отправлены в ближайшее время, остальные шесть – в более продолжительной перспективе.

По материалам: Укринформ