Кислица: лавров намеренно оскорбил память миллионов евреев, погибших от рук нацистов

Кислица: лавров намеренно оскорбил память миллионов евреев, погибших от рук нацистов

06.05.2022 03:20

Укринформ

Постоянный представитель Украины при ООН Сергей Кислица осудил антисемитские высказывания министра иностранных дел РФ Лаврова, который заявил о якобы причастности евреев к идеологии нацизма

Как передает собственный корреспондент Укринформа в Нью-Йорке, об этом Кислица заявил на заседании Совбеза ООН, посвященного поддержанию мира и безопасности в Украине.

Такие заявления совершенно неприемлемы, сказал Кислица, отметив, что лавров раскрыл «глубоко укорененный антисемитизм российской элиты».

"Это демонстрирует всему миру, что путинская россия целенаправленно культивирует российское превосходство и ненависть к другим народам", — указал украинский дипломат.

По словам Кислицы, министр иностранных дел рф практически поставил под сомнение правду о Холокосте. «лавров намеренно оскорбил память миллионов евреев, погибших от рук нацистов во время Второй мировой войны», — добавил он.

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Ранее лавров в интервью итальянской телекомпании «Медиасет» заявил, что у гитлера была еврейская кровь, а самыми ярыми антисемитами, как правило, бывают евреи. Израиль выразил возмущение таким заявлением.

В Израиле сообщили, что путин в телефонном разговоре с премьер-министром Нафтали Беннетом якобы извинился за скандальное заявление своего министра.

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В четверг Совет Безопасности ООН обсуждал проблемы защиты гражданского населения и гражданской инфраструктуры в Украине в условиях российской агрессии в рамках недавно принятого плана работы СБ на 2022 год «Поддержание мира и безопасности Украины».

По материалам: Укринформ