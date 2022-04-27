В ООН обсудят ответственность россии за зверства, совершенные в Украине

В ООН обсудят ответственность россии за зверства, совершенные в Украине

26.04.2022 22:35

Укринформ

Члены Совета Безопасности ООН проведут 27 апреля в штаб-квартире Организации неформальную встречу по теме «Обеспечение ответственности за зверства, совершенные в Украине».

Как сообщает собственный корреспондент Укринформа в Нью-Йорке, инициаторами обсуждения этого вопроса выступили Албания и Франция совместно с Украиной.

Ожидается, что на мероприятии будут озвучены заявления министра иностранных дел Украины Дмитрия Кулебы и Генерального прокурора Ирины Венедиктовой.

Встреча, которая начнется в 15:00 по восточноамериканскому времени (22:00 по Киеву), будет транслироваться на веб-ресурсах ООН в режиме онлайн.

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Как сообщалось, 24 февраля президент рф владимир путин объявил о начале полномасштабного вторжения в Украину. Войска россии обстреливают и разрушают ключевые объекты инфраструктуры, проводят массированные обстрелы жилых районов украинских городов и сел с использованием артиллерии, реактивных систем залпового огня, баллистических ракет.

Захватчики устроили массовый террор на временно занятых территориях.

По материалам: Укринформ