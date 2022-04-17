Политика

Зеленский обсудил с премьером Швеции ситуацию в Мариуполе и санкции против рф

Photo of Admin Admin Send an email 2 часа agoОбновлено: 17 апреля, 2022
0 0 Менее минуты назад

Зеленский обсудил с премьером Швеции ситуацию в Мариуполе и санкции против рф

Зеленский обсудил с премьером Швеции ситуацию в Мариуполе и санкции против рф

16.04.2022 21:04

Укринформ

Президент Владимир Зеленский обсудил с премьер-министром Швеции Магдаленой Андерссон оборонную поддержку Украины и усиление антироссийских санкций.

Об этом глава Украинского государства сообщил в Твиттере, передает Укринформ.

"Поговорил с Магдаленой Андерссон. Рассказал о критической ситуации в Мариуполе. Обсудили оборонную поддержку Украины, усиление антироссийских санкций. Поблагодарил за поддержку присоединения Украины к ЕС", – отметил Президент.

Как сообщалось, Швеция и Польша 5 мая планируют провести совместную конференцию по сбору средств в поддержку Украины.

По материалам: Укринформ

Photo of Admin Admin Send an email 2 часа agoОбновлено: 17 апреля, 2022
0 0 Менее минуты назад
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