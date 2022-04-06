Германия должна помочь украинцам в борьбе с путинской системой – глава Бундесвера

06.04.2022 21:28

Укринформ

Путинская система должна быть сломана в войне против Украины, а Германия должна всячески помочь в этом.

Об этом заявила в ходе дебатов в Бундестаге министр обороны ФРГ Кристине Ламбрехт, сообщает корреспондент Укринформа.

«На улицах Бучи мы увидели не только тела убитых, но и всю жестокость путинской системы. Системы, которая считает все средства хорошими для продвижения своих интересов, все подчиняет националистической великодержавнической идее, не имеющей ограничений и тормозов, попирающей право и человечность. Потому эта система не может победить. Тому, кто действует как путин, все равно: лежат тела на улицах Бучи или на улицах Тбилиси, Вильнюса или Берлина. Поэтому Германия должна помочь как только может украинцам в борьбе с путинской системой», — заявила Ламбрехт.

Она подчеркнула, что эта захватническая война сама по себе является преступлением, но то, что мир увидел в Буче, перешло все возможные границы. В этой связи политик отметила, что было бы неправильным сводить все только к одному путину. «Это не только его преступления, но и каждого командира, отдающего приказы, каждого солдата, который эти приказы выполняет или позволяет, чтобы они были выполнены. Они виновны все. Каждое преступление должно быть расследовано и абсолютно каждый исполнитель должен получить наказание», – заявила министр.

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Отвечая на критику в адрес федерального правительства и ее лично по поводу недостаточной поддержки со стороны Германии в вопросе предоставления ВСУ вооружений, Ламбрехт заявила, что Германия уже предоставила Украине оружие «в большом масштабе», и каждый день интенсивно работает над тем, чтобы иметь возможность предоставить дальнейшие вооружения. Работа ведется, по ее словам, в тесном контакте с украинским правительством и союзниками.

«И если мы не говорим открыто о количестве и типе вооружений, то это имеет причину: Украина особенно просила об этом, и мы придерживаемся. С военной точки зрения речь идет о том, чтобы у россии не было сведений о количестве и видах вооружений. Враг слушает, поэтому так важно действовать, а не говорить об этом, ведь это может нанести ущерб цели», — подчеркнула глава Бундесвера.

При этом она отрицала бюрократические препятствия и промедления.

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По словам главы Минобороны, завершить эту войну одним ударом невозможно, но ослабить боеспособность россиян можно. Этому должны способствовать введенные санкции, которые уже привели россию на грань банкротства и будут действовать еще глубже.

Глава Бундесвера также отметила, что НАТО и Германия не могут рисковать стать стороной войны.

В дебатах по поводу ситуации в Буче приняли участие представители всех фракций Бундестага. Все они единогласно осудили действия российской армии. При этом многие депутаты упрекали германское правительство за медленное принятие решений по поводу предоставления Украине вооружений.

По материалам: Укринформ