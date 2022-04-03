Большие секторальные санкции и отключение рф от SWIFT: Кулеба рассказал, над чем работает МИД

Большие секторальные санкции и отключение рф от SWIFT: Кулеба рассказал, над чем работает МИД

02.04.2022 23:25

Укринформ

Киев работает над такими санкциями против россии как запрет на покупку газа, нефти и угля, закрытие портов мира для российских кораблей и отключение всех банков от SWIFT.

Об этом сообщил министр иностранных дел Дмитрий Кулеба в эфире телемарафона, передает Укринформ.

Он отметил, что Украина настаивает на том, чтобы «санкционный маховик» не останавливался, и работал над применением не только персональных санкций, но и крупных секторальных мер, которые будут мощно бить по экономике россии.

«И, безусловно, здесь королева всех санкций – запрет на покупку у российской федерации газа, нефти и угля. Это все равно что сломать иглу у «Кащея». Это конец российской военной машины. Это самая сложная санкция, но мы над ней работаем», – отметил министр.

Кулеба подчеркнул, что в этом помогают решения таких стран, как Польша, страны Балтии, США и Великобритания.

«В то же время, пока такое решение не будет принято такими странами как Германия, Италия, то российская военная машина будет подпитываться теми деньгами, которыми они будут платить за газ и нефть», — подчеркнул глава МИД.

Кроме того, министр проинформировал, что Киев работает над такими санкциями как закрытие портов мира, прежде всего европейских и американских, для российских кораблей и товаров и отключение всех российских банков от системы SWIFT.

«Вот это священная санкционная троица, над которой мы активно каждый день работаем», — подытожил глава украинской дипломатии.

Кулеба также поблагодарил страны «Большой семерки» за отказ платить за газ в рублях и добавил, что к эмбарго на покупку российских энергоносителей страны будут постепенно присоединяться.

«Самая сложная ситуация у Германии ввиду ее огромной зависимости от российских энергоносителей, но правительство этой страны уже принимает меры для того, чтобы уменьшать эту зависимость и соответственно отказываться от российских энергоносителей», — констатировал министр.

Как сообщал Укринформ, 1 апреля Казахстан заверил, что будет соблюдать санкции против россии и белоруссии и не будет выступать инструментом для обхода санкций против россии со стороны США и ЕС.

По материалам: Укринформ