Зеленский призвал Бельгию вдохновить всю Европу сделать больше для Украины

Зеленский призвал Бельгию вдохновить всю Европу сделать больше для Украины

Видео

31.03.2022 16:53

Укринформ

Бельгия одной из первых предоставила Украине оборонное вооружение, приняла более 30 тысяч украинских беженцев и может вдохновить всех европейцев сделать больше для помощи Украине в борьбе с российской агрессией.

Об этом заявил Президент Владимир Зеленский в видеообращении в парламенте Бельгии, сообщает корреспондент Укринформа.

«Бельгия одной из первых предоставила оборонную помощь. Это исторический момент, историческое спасибо, и мы этого никогда не забудем. Вы тепло приняли уже более 30 тысяч украинцев, покинувших свои дома из-за этой войны», — сказал глава государства.

В то же время, он подчеркнул, что Бельгия как «государство-сердце» Европы может вдохновить всех остальных европейцев сделать больше, чтобы помочь выгнать российских захватчиков из Украины и восстановить драгоценный мир.

«Мир, который стоит больше, чем что-либо, чем любые ценности, любые алмазы. Больше, чем любые соглашения с россией. Больше, чем любое судно в европейских портах. Больше, чем любой баррель российской нефти», — подчеркнул Президент.

Зеленский призвал европейцев предоставить Украине оружие, членство в ЕС, вводить санкции против рф, и тогда «уже скоро будущее отблагодарит нас».

24 февраля президент россии владимир путин объявил о начале полномасштабного вторжения в Украину. Войска российских захватчиков обстреливают и уничтожают ключевые объекты инфраструктуры, совершают массированные обстрелы жилых районов украинских городов и сел с использованием артиллерии, реактивных систем залпового огня, баллистических ракет, авиабомб.

В Украине введено военное положение, объявлена ​​всеобщая мобилизация.

США, Европейский Союз и другие страны применили санкции против страны-агрессора.

По материалам: Укринформ