Байден сегодня выступит в Польше с речью о войне в Украине

Байден сегодня выступит в Польше с речью о войне в Украине

26.03.2022 05:05

Укринформ

Президент Соединенных Штатов Джо Байден 26 марта завершит свою поездку в Европу в Варшаве.

Как сообщил советник по национальной безопасности Джейк Салливан, в субботу он планирует встретиться с президентом Польши Анджеем Дудой и выступить с «большой речью» по поводу войны в Украине, передает Укринформ со ссылкой на «Радио Свобода».

По словам Салливана, выступление Байдена коснется «ставок на данный момент, неотложности предстоящего вызова, значения конфликта в Украине для мира и почему так важно, чтобы свободный мир сохранял единство и решительность перед лицом российской агрессии».

Байден также будет говорить о «контексте и истории этого конфликта и о том, как он видит его развитие», прежде чем сесть на самолет, чтобы вернуться в Вашингтон.

Также в субботу Байден будет иметь возможность встретиться с украинскими беженцами и американскими гуманитарными работниками, которые помогают переселенцам в Польше.

Как сообщалось, 24 февраля президент рф владимир путин объявил о начале вторжения в Украину. Российские войска обстреливают и уничтожают объекты инфраструктуры, производят массированные обстрелы жилых районов украинских городов и сел с использованием артиллерии, реактивных систем залпового огня и баллистических ракет.

В Украине введено военное положение и объявлена ​​всеобщая мобилизация. Страна дает отпор российским захватчикам.

По материалам: Укринформ