Ложью на Совбезе ООН россия снова выстрелила себе в ногу — Кислица

Ложью на Совбезе ООН россия снова выстрелила себе в ногу — Кислица

12.03.2022 03:37

Укринформ

Россия, созвав заседание Совета Безопасности ООН по поводу «военно-биологической деятельности США на территории Украины», снова выстрелила себе в ногу

Об этом заявил Постоянный представитель Украины при ООН Сергей Кислица, выступая в пятницу на Совбезе, передает собственный корреспондент Укринформа в Нью-Йорке.

«Мы хорошо знаем, что маниакальная одержимость, с которой путин фантазирует о несуществующем биологическом или химическом оружии или других угрозах в Украине, очень опасна. Это на самом деле может указывать на то, что россия готовит еще одну ужасную операцию «под чужим флагом», — сказал дипломат.

При этом он обратился к российскому представителю: «Что еще вы собираетесь использовать против Украины? Крылатые ракеты, реактивные системы залпового огня, тяжелые авиабомбы? Все это мы уже почувствовали. Что дальше? Аммиак, фосфор? И какова будет следующая цель? Еще один жилой дом? Еще один роддом? Еще одна школа? А может, еще один объект культурного наследия?

Кислица отметил, что документы и карты, изъятые украинскими военными у российских военнопленных, подтверждают, что бомбежки жилых массивов были запланированы заранее. Пленные российские летчики на пресс-конференции в Киеве подтвердили, что намеренно сбрасывали бомбы на жилые кварталы.

«Созвав это заседание, страна-агрессор снова выстрелила себе в ногу», — заявил Кислица, отметив, что еще очевиднее стал «безумный бред Путина и его марионеток, в том числе российской миссии при ООН».

По словам представителя Украины, россии безразлична безопасность собственных граждан, как и тысячи тел российских солдат, брошенных на полях Украины.

По его мнению, манипулирование, к которому прибегает россия, распространяя откровенную ложь, показывает неуважение к членам Совета Безопасности и подрывает доверие к нему как к институту.

«На самом деле, Совбез должен рассматривать военные преступления и преступления против человечности, которые российская федерация совершает что ни день с 24 февраля 2022 года», — добавил постпред.

Он обратился к представителю россии, чтобы тот попросил москву освободить похищенного захватчиками мэра города Мелитополя.

Кислица также зачитал несколько абзацев из обращения 194 нобелевских лауреатов: «Выражаем нашу поддержку украинскому народу и свободному и независимому Украинскому государству, которое подвергается российской агрессии, напоминающей печально известное нападение нацистской Германии на Польшу в 1939 году. Советский Союз в 1941 году… Мы чтим выдержку и силу украинского народа».

Как сообщалось, Россия созвала 11 марта Совет Безопасности ООН для обсуждения военно-биологической деятельности США на территории Украины.

По материалам: Укринформ