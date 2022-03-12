Кулеба назвал три победы Украины на международном фронте

12.03.2022 18:01

Укринформ

У Украины три серьезных победы на международном фронте: победа в информационной войне, изменение отношения к украинцам в мире и подрыв российской экономики.

Об этом заявил министр иностранных дел Дмитрий Кулеба на онлайн-брифинге, передает корреспондент Укринформа.

«Первая, это, безусловно, победа в информационной войне. Мы можем уже уверенно утверждать, что мы победили. Никто не верит в мире в российские нарративы, в российские попытки объяснения этой войны и оправдания своей агрессии», — отметил министр.

В то же время Кулеба отметил, что победа в информационной войне не окончательная, и призвал каждого делать свой вклад, а именно: распространять официально подтвержденную информацию об агрессии.

Второй победой является изменение отношения к Украине и украинцам в мире. В частности, глава украинской дипломатии сослался на социологическое исследование в США, которое показывает, что американцы относятся к украинцам как к немцам и другим дружеским и близким народам. По его мнению, это очень мощно, что именно далеко за океаном изменилось отношение. Кроме того, глава МИД акцентировал и на поддержке украинцев путем подсветки объектов желто-голубыми цветами за рубежом.

Мы работаем также с азиатскими странами. Все нами сейчас восторгаются, нашей стойкостью, нашей жертвенностью на защите своей страны, и это однозначно победа. Мы знаем, что были в разных странах разные усилия для того, чтобы дискредитировать украинцев, показать их в негативном свете, но это уже осталось в прошлом и сейчас мы в очень положительном тренде в буквальном смысле», — проинформировал министр.

Третьей победой Кулеба назвал то, что удалось "подорвать основу российской военной машины под названием российская экономика благодаря мощным санкциям".

«Это имеет далеко идущие последствия и для общественных настроений в россии и, безусловно, вообще для экономической основы российской агрессии. Мы будем продолжать это давление совместно с партнерами, новые санкции будут применены и против российских олигархов и политиков, и против экономики. Мы не остановимся, пока не погасим этот агрессивный ядерный реактор российской военной машины», – отметил глава украинской дипломатии.

24 февраля российский президент путин объявил о начале вторжения в Украину. Российские войска обстреливают и уничтожают объекты инфраструктуры, ракеты попадают в жилые дома. В Украине введено военное положение и объявлена ​​всеобщая мобилизация.

Фото: МЗС

По материалам: Укринформ