Мир должен признать Россию государством, занимающимся ядерным терроризмом – Данилов

11.03.2022 21:27

Укринформ

Секретарь Совета национальной безопасности и обороны Алексей Данилов заявил, что украинские власти "спокойно относятся" к ядерному шантажу со стороны руководства российской федерации.

Об этом он сказал во время национального телемарафона, сообщает корреспондент Укринформа.

"Что касается ядерного шантажа российской федерации, будьте уверены, мы спокойно к этому относимся. Они могут пойти на что угодно. Они настолько профессионально могут придумывать какие-то мифы… Уже даже пришли к тому, что якобы COVID-19 вышел из украинских лабораторий" , – отметил Данилов.

В контексте ядерной безопасности, которая находится под угрозой из-за захвата российскими войсками Чернобыльской и Запорожской атомных электростанций, он подчеркнул, что международное сообщество должно признать россию государством, занимающимся ядерным терроризмом.

Секретарь СНБО также отметил необходимость привлечения усиленной помощи и поддержки со стороны других стран для противостояния российской военной агрессии.

Как сообщалось, по информации Главного управления разведки Министерства обороны Украины, российский президент путин отдал приказ о подготовке теракта на Чернобыльской АЭС.

Министр иностранных дел Дмитрий Кулеба на встрече с генеральным директором МАГАТЭ Рафаэлем Гросси 10 марта настаивал на немедленном выводе российских войск из Чернобыльской и Запорожской АЭС для предотвращения ядерной катастрофы в Европе.

ЧАЭС была захвачена российскими войсками 24 февраля. ЗАЭС находится под контролем российской армии с 4 марта.

Российские войска 6 и 10 марта бомбили исследовательскую ядерную установку – ядерную подкритическую установку «Источник нейтронов, основанный на подкритическом сборнике, управляемом линейным ускорителем электронов» (ЯПУ «Источник нейтронов»).

По материалам: Укринформ