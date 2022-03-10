Лапутина призывает мировых лидеров закрыть небо над Украиной

10.03.2022 04:53

Укринформ

Министр по делам ветеранов Юлия Лапутина призывает мировых лидеров прекратить думать о собственных интересах и бизнесе и закрыть небо над Украиной.

Об этом она сказала в своем видеообращении, опубликованном в Фейсбуке, передает Укринформ.

«С 2014 года я собственными глазами видела, какие зверства творит рф в Украине, как она агрессивно напала на нашу страну. В 2014 году уже начала существовать тюрьма, «Изоляция», созданная российскими оккупантами в Донецке, для того, чтобы производить пытки против наших украинских граждан. Это в 21 веке, и все мировые лидеры, все мировое сообщество было глубоко обеспокоено. Оно продолжало в течение восьми лет войны, коварно развязанной рф, быть глубоко обеспокоенной. Две недели наш народ ведет героическое сопротивление и оказывает отпор русскому агрессору. Российские войска совершают зверства в Украине. Уже две недели лупят по мирным нашим гражданам тяжелым оружием, баллистическими ракетами. Сегодня бомба попала в роддом в Мариуполе. И вы продолжаете быть глубоко обеспокоенными. Я призываю всех лидеров мира: будьте человечны, закройте Украине небо», — сказала Лапутина.

По ее словам, украинский народ оказывает героическое сопротивление, и нужно прекратить зверства, которые творятся в Украине. Она призвала мировых лидеров перестать думать о своих интересах и бизнесах и закрыть небо над Украиной.

Как сообщал Укринформ, 24 февраля президент российской федерации Владимир Путин объявил о начале вторжения в Украину. Российские войска одновременно пересекли украинские границы с севера, востока и Крыма. Они разрушают города, убивают мирное население, обстреливают и уничтожают ключевые объекты инфраструктуры, ракеты попадают в жилые дома украинцев.

В Украине введено военное положение и объявлена ​​всеобщая мобилизация. Вооруженные силы Украины при поддержке всего народа мужественно противостоят российской агрессии.

Фото: mva.gov.ua

По материалам: Укринформ