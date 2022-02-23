По всей территории Украины вводят чрезвычайное положение

Сегодня, 23 февраля, Совет национальной безопасности и обороны принял решение о введении чрезвычайного положения в Украине. Речь идет о всех территориях кроме Луганской и Донецкой областей.

Секретарь СНБО Алексей Данилов на брифинге рассказал, что принято соответствующее решение. Теперь это решение должна утвердить Верховная Рада, пишет Первая Лента.

Он отметил, что что ограничения, связанные с чрезвычайным положением, будут варьироваться, в зависимости от региона. Относительно Донецкой и Луганской областей секретарь СНБО объяснил, что что там вводить ЧС невозможно, но там и так действует отдельный правовой режим.

Алексей Данилов добавил, что комендантский час будет вводиться в случае необходимости на местах. Чрезвычайное положение будет введено на 30 дней. В случае необходимости оно может быть продлено ещё на 30 дней.

Также Данилов рассказал о ядерном оружии.

«Президент не говорил о разработке ядерного оружия, он обращал внимание подписавшихся на Будапештский меморандум. О том, что мы собираемся делать ядерное оружие я нигде не видел», — заявил он.

Ранее Украинская разведка подтвердила, что Россия не остановится на Донбассе.