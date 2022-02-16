Политика

Разрыв между Зеленским и Порошенко в президентском сократился до минимального

Действующего главу государства поддерживают 25,1% среди тех, кто определился с выбором

Photo of Виктор Виктор Send an email 5 часов agoОбновлено: 16 февраля, 2022
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Владимир Зеленский продолжает лидировать в президентском рейтинге. Он именно он возглавляет список тех, за кого бы украинцы проголосовали на выборах президента, если бы они состоялись на днях.

За действующего главу государства проголосовали бы 19,1% всех респондентов и 25,1% среди тех, кто определился с выбором, пишет Первая Лента со ссылкой на результаты опроса.

На втором месте идет Петр Порошенко с показателями 16,6% среди всех респондентов и 21,8% среди определившихся с выбором. Стоит отметить, что разрыв между Зеленским и Порошенко уменьшился на 4,1% – до 3,3%. При этом за два месяца глава государства потерял чуть более 2 процентов.

В тройку лидеров также входит Юлия Тимошенко (соответственно, 8,9% и 11,8%).

Опрос Киевский международный институт социологии в период 5-13 февраля. КМИС провел всеукраинский опрос «Омнибус» и опросил по телефону 2000 респондентов из разных регионов, кроме оккупированных территорий.

Ранее Зеленский выступил с важным обращением к украинцам в день предполагаемого наступления РФ

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Photo of Виктор Виктор Send an email 5 часов agoОбновлено: 16 февраля, 2022
0 0 1 минута чтения
Photo of Виктор

Виктор

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