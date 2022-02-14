Политика

В ОРДО считают, что Россия признает «республики» и введет официально туда свои войска

Сегодня, 14 февраля, в российской Госдуме должны рассмотреть статус ОРДЛО.

Photo of Виктор Виктор Send an email 5 часов agoОбновлено: 14 февраля, 2022
0 0 1 минута чтения

Так называемый «член комитета народного совета «ДНР» по безопасности и обороне» Александр Куренков поделился своим мнение о том, признает ли российская Госдума так называемые «республики».

Он предполагает, что существует вероятность, что вопрос будет решен положительно, и это позволит России, после соответствующего обращения «властей республик», ввести в них российские войска уже как бы «официально», пишет Первая Лента со ссылкой на Донбасский кейс.

«Признание может только дать введение сюда ограниченного контингента армии Российской Федерации в виде миротворцев или еще в другом виде», — заявил он.

При этом Куренков считает, что «республикам» такое развитии событий ровным счетом ничего не даст.

«Тут должен быть именно вопрос о вхождении территорий «ЛДНР» в состав Российской Федерации. Вот тогда мы будем полностью защищены», — добавил он.

Однако Россия на данный момент такой вариант развития событий не рассматривает.

Ранее мы сообщали, что семья Гордона покинула Украину на самолете Ахметова.

теги
Photo of Виктор Виктор Send an email 5 часов agoОбновлено: 14 февраля, 2022
0 0 1 минута чтения
Photo of Виктор

Виктор

Материалы по теме

Цена на мясо в ОРДО: снова скачок вверх

8 часов ago

Новые спутниковые снимки российских войск вблизи Украины: увеличение солдат и техники в Крыму и Беларуси

3 дня ago

Пушилин снова соврал: теперь и на российском ТВ

3 дня ago

Байден призывает граждан США покинуть Украину: ситуация может начать разворачиваться в бешеном темпе

3 дня ago
Комментировать

Добавить комментарий

Back to top button