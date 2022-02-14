В ОРДО считают, что Россия признает «республики» и введет официально туда свои войска

Так называемый «член комитета народного совета «ДНР» по безопасности и обороне» Александр Куренков поделился своим мнение о том, признает ли российская Госдума так называемые «республики».

Он предполагает, что существует вероятность, что вопрос будет решен положительно, и это позволит России, после соответствующего обращения «властей республик», ввести в них российские войска уже как бы «официально», пишет Первая Лента со ссылкой на Донбасский кейс.

«Признание может только дать введение сюда ограниченного контингента армии Российской Федерации в виде миротворцев или еще в другом виде», — заявил он.

При этом Куренков считает, что «республикам» такое развитии событий ровным счетом ничего не даст.

«Тут должен быть именно вопрос о вхождении территорий «ЛДНР» в состав Российской Федерации. Вот тогда мы будем полностью защищены», — добавил он.

Однако Россия на данный момент такой вариант развития событий не рассматривает.

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