Мы находимся в самом опасном моменте для безопасности в Европе со времен окончания холодной войны — Боррель

Соединенные Штаты согласовывают со своими союзниками, как лучше всего разделить свои энергетические запасы, если Россия перекроет Европе газовый кран. Об этом госсекретарь США Энтони Блинкен после встречи с главой дипломатии ЕС Жозепом Боррелем на Энергетическом совете США-ЕС.

Боррелл заявил, что США и ЕС разделяют одинаковое мнение об угрозе возобновления российской агрессии против Украины, но отметил, что «пространство для дипломатии еще есть», пишет Первая Лента.

«Конечно, мы находимся в самом опасном моменте для безопасности в Европе со времен окончания холодной войны», — сказал испанец, добавив, что трудно не встревожиться, если одна страна поднимает 140 000 солдат у границ второй.

Блинкен подчеркнул, что США и Европа очень тесно сотрудничают перед лицом этой угрозы, и «что бы ни делал президент Путин, Европа и США будут полностью едины, полностью скоординированы и будут полностью сотрудничать».

Госсекретарь США оценил, что хотя, по его мнению, Путин еще не принял решение по Украине, он накопил достаточно сил на месте, чтобы «иметь возможность действовать очень быстро, таким образом, чтобы это имело ужасные последствия для Украины».

Ранее мы сообщали, что американцы перехватили переговоры российских военных. Там сообщается, что цена агрессии против Украины может быть выше, чем предполагает Путин.