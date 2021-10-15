Одним из главных достижений саммита Украина-ЕС стало соглашение об открытом небе — эксперт

15.10.2021 02:57

Укринформ

Саммит Украина — ЕС, который 12 октября состоялся в Киеве, открывает ряд перспектив для украинской стороны, но не следует ожидать от подобных мероприятий решения о принятии Украины в Евросоюз.

Как передает Укринформ, об этом в эфире телеканала "Дом" рассказал заведующий сектором Национального института стратегических исследований Алексей Еж.

"Мне кажется, этот саммит был лучше, чем могло быть. И он действительно лучше, чем много раньше. Но не надо рассчитывать, что какой-то из саммитов Украины и ЕС может привести к такому прорыву, как скорое членство Украины в ЕС. Это очень большой политический вопрос", — подчеркнул Еж.

По его словам, главная цель саммитов — это работа, которая предусмотрена в рамках Соглашения об ассоциации.

"Каждый саммит имеет свой фокус. Пару лет назад это была децентрализация, нас поддерживали в этих усилиях. Потом — земельная реформа. Потом — борьба с коррупцией. И очень редко было, когда саммиты приводили к каким-то конкретных соглашениям", — перечислил эксперт.

На саммите, который 12 октября состоялся в Киеве, были приняты важные для Украины решения, отметил он. Одно из них касается соглашения об открытом небе с Евросоюзом.

"На этом саммите все же есть два очень важных конкретных решения. Одно решение — это соглашение об открытом небе, что европейские компании, в частности, лоукостеры, могут летать в Украину. И также украинские компании могут летать внутри Европейского Союза", — сказал Еж.

Приход европейских авиакомпаний в Украину является, безусловно, положительным аспектом, акцентировал внимание эксперт. В частности, это будет способствовать более адекватному ценообразованию в сфере авиаперевозок.

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"Понятно, что наши компании, возможно, не имеют такого потенциала, чтобы организовывать рейсы в самом Европейском Союзе, но сам приход европейских компаний в Украину — действительно революция в авиационных перевозках для Украины. Потому что цены у нас на авиабилеты — абсолютно неадекватные, и люди не очень мобильны", — объяснил Еж.

Если же лоукостеры смогут летать на восток Украины, это также станет прорывом, считает эксперт.

"Если появятся лоукостеры, и тем более, если лоукостеры будут летать на восток Украины, где есть определенный страх, что это близко к зоне конфликта, что не надо там летать — это очень большое дело", — добавил Еж.

Кроме того, в совместном заявлении по итогам саммита зафиксирован пересмотр тарифных планов свободной торговли, отметил эксперт.

"В совместном заявлении, которые нечасто принимаются, зафиксировано, что [относительно] Соглашения об ассоциации запущены переговоры, включая тарифные планы свободной торговли. Есть вещи, которые не устраивают Украину в тарифных ограничениях. И наконец, Европейский Союз признал, что это подлежит пересмотру", — сказал Еж.

Сейчас открываются перспективы для так называемого промышленного безвиза, подчеркнул эксперт.

"Это такое, условно говоря, кардинальное упрощение сертификации продукции с добавленной стоимостью в Европе. Не только сырья, но и продукции с добавленной стоимостью. И перспективы есть", — подытожил Еж.

Как сообщалось, во вторник в Киеве состоялся 23-й саммит Украина — Европейский Союз. По итогам был подписан ряд соглашений, в том числе об общем авиационном пространстве.

Фото: ОП

По материалам: Укринформ