Разумков говорит, что готов при необходимости отчитаться о работе в должности спикера Рады

Разумков говорит, что готов при необходимости отчитаться о работе в должности спикера Рады

01.10.2021 00:19

Укринформ

Дмитрий Разумков заявляет, что готов при необходимости отчитаться о своей работе в должности Председателя Верховной Рады Украины.

Как передает Укринформ со ссылкой на пресс-службу аппарата ВР, об этом Председатель парламента Разумков заявил в эфире телеканала "Украина 24".

Глава украинского парламента заявил, что готов при необходимости отчитаться о своей работе в должности Председателя Верховной Рады Украины, поскольку ему точно есть что сказать.

По его словам, "Верховной Раде 9-го созыва удалось реализовать многие инициативы благодаря эффективной деятельности народных депутатов, которые добросовестно выполняли свою работу".

Среди главных достижений Верховной Рады 9-го созыва Председатель парламента назвал — снятие депутатской неприкосновенности и преодоление кнопкодавства.

"В стенах Верховной Рады было проголосовано много реформ. И очень часто набиралось за 300 голосов. Да, не всегда все было просто, но нам удавалось ", — подчеркнул Разумков.

Председатель парламента также отметил, что Верховная Рада обеспечила правоохранительные и антикоррупционные органы необходимыми механизмами для их работы.

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"Именно мы завершили создание Высшего антикоррупционного суда. НАБУ, НАПК, САП, ГБР — обеспечили их всеми возможными механизмами ", — сказал Разумков.

Как сообщалось, 30 сентября Председатель Верховной Рады Дмитрий Разумков заявил, что руководитель фракции партии "Слуга народа" Давид Арахамия инициировал сбор подписей за отзыв его с должности спикера. Разумков сообщил, что народные депутаты уже 30 сентября получат подписные листы об отзыве его с должности. По Регламенту ВР, достаточно собрать 150 подписей для внесения соответствующего вопроса в повестку дня пленарного заседания.

Около 16 часов пресс-секретарь Разумкова Ольга Туний сообщила в Фейсбуке, что подписные листы по обращению фракции «Слуга народа» об отзыве Председателя Верховной Рады готовы и находятся в парламентском Аппарате.

Через несколько часов пресс-секретарь спикера сообщила, что председатель фракции "Слуга народа" Давид Арахамия обратился к Председателю Верховной Рады Дмитрию Разумкову для повторной выдачи подписных листов относительно отзыва спикера.

Представитель фракции партии "Слуга народа" Юлия Палийчук заявила, что вопрос об отзыве с должности руководства парламента на заседаниях фракции не поднимался.

По материалам: Укринформ