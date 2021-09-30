Пресс-секретарь Президента: Сбор подписей за отставку Разумкова — инициатива Арахамии

30.09.2021 20:02

Укринформ

Президент Украины Владимир Зеленский не причастен к сбору подписей народных депутатов за отставку председателя Верховной Рады Дмитрия Разумкова. Это инициатива главы парламентской фракции "Слуга народа" Давида Арахамии.

Об этом заявил в комментарии телеканалу "Украина 24" пресс-секретарь главы государства Сергей Никифоров.

"Это инициатива господина Давида Арахамии, у него можно спросить его мотивы о том, почему он эти списки на подпись запросил у председателя Верховной Рады", — сказал Никифоров.

Пресс-секретарь Президента сообщил, что Зеленский и Разумков "общаются, отношения у них нормальные, каждый выполняет свою функцию".

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Как сообщалось, 30 сентября Председатель Верховной Рады Дмитрий Разумков заявил, что руководитель фракции партии "Слуга народа" Давид Арахамия инициировал сбор подписей за отзыв его с должности спикера. Разумков сообщил, что народные депутаты уже 30 сентября получат подписные листы об отзыве его с должности. По Регламенту ВР, достаточно собрать 150 подписей для внесения соответствующего вопроса в повестку дня пленарного заседания.

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Около 16 часов пресс-секретарь Разумкова Ольга Туний сообщила в Фейсбуке, что подписные листы по обращению фракции «Слуга народа» об отзыве Председателя Верховной Рады готовы и находятся в парламентском Аппарате.

Через несколько часов пресс-секретарь спикера сообщила, что председатель фракции "Слуга народа" Давид Арахамия обратился к Председателю Верховной Рады Дмитрию Разумкову для повторной выдачи подписных листов относительно отзыва спикера.

Представитель фракции партии "Слуги народа" Юлия Палийчук заявила, что вопрос об отзыве с должности руководства парламента на заседаниях фракции не поднимался.

По материалам: Укринформ