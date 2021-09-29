Исправить несогласованности в законе об олигархах можно двумя способами — Разумков

Исправить несогласованности в законе об олигархах можно двумя способами — Разумков

28.09.2021 23:21

Укринформ

Дмитрий Разумков считает, что исправить юридические несогласованности в законе об олигархах можно с помощью вето Президента или путем внесения изменений в уже подписанный документ.

Об этом Глава Верховной Рады сказал в эфире одного из украинских телеканалов, сообщает корреспондент Укринформа.

"Как можно устранить (юридические несогласованности — ред.)? Это может быть вето Президента, возвращение документа в Верховную Раду с предложениями. Или закон может быть подписан, а затем в него могут быть внесены изменения", — рассказал спикер парламента.

Разумков добавил, что юридические коллизии в законодательном акте возникли из-за использования так называемой "специальной" процедуры при рассмотрении документа во втором чтении.

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Как сообщал Укринформ, 23 сентября Верховная Рада приняла закон "О предотвращении угроз национальной безопасности, связанных с чрезмерным влиянием лиц, имеющих значительный экономический или политический вес в общественной жизни (олигархов)" (№5599).

Депутаты рассматривали законопроект во втором чтении постатейно, применив к нему соответствующую процедуру, согласно статье 119 Регламента ВР. Во время голосования были учтены правки №396, №398, №406, которые противоречат друг другу. Комитет по вопросам национальной безопасности, обороны и разведки рекомендовал парламенту переголосовать закон из-за коллизии правок.

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В парламенте зарегистрированы 12 проектов постановлений об отмене решения о принятии этого закона во втором чтении и в целом.

По материалам: Укринформ