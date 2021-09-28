Сейчас не время говорить о миротворцах ООН на востоке Украины — Ермак

Сейчас не время говорить о миротворцах ООН на востоке Украины — Ермак

27.09.2021 23:34

Укринформ

Президент Зеленский во время визита в Нью-Йорк не поднимал вопрос привлечения миротворцев под мандатом ООН к урегулированию ситуации на востоке Украины.

Об этом сообщил руководитель Офиса Президента Андрей Ермак в эфире программы "Свобода слова" на телеканале ICTV, передает Укринформ.

"Украинская сторона категорически выступает против замороженного конфликта. Поэтому вопрос "голубых касок", которые могли бы появиться, не обсуждался (Зеленским в ООН — ред.). И сейчас, думаю, пока мы не на той стадии, чтобы обсуждать это вопрос", — сказал Ермак.

Он добавил, что под эгидой ООН действительно есть силы для поддержания мира, однако подчеркнул, что для того, "чтобы поддерживать мир, его надо достичь".

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"А для того, чтобы его достичь, надо чтобы мы действительно сели за стол переговоров непосредственно со стороной конфликта, которая не признает себя стороной конфликта, и договорились о начале прекращения войны, о начале возвращения наших оккупированных территорий", — подытожил руководитель ОП.

Как сообщалось, в сентябре 2019 года Президент Зеленский заявил, что поддержал бы присутствие миротворцев ООН на границе с Россией, но не на территории Украины.

Фото: Офис Президента

По материалам: Укринформ