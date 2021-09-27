Стефанишина едет в Брюссель в рамках подготовки к саммиту Украина-ЕС

Стефанишина едет в Брюссель в рамках подготовки к саммиту Украина-ЕС

27.09.2021 12:19

Укринформ

Вице-премьер-министр по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Ольга Стефанишина будет находиться 27-28 сентября с рабочим визитом в Брюсселе в рамках подготовки к саммиту Украина-ЕС.

Как передает Укринформ, об этом сообщает Правительственный портал.

Отмечается, что в ходе поездки предусмотрен ряд встреч с чиновниками Европейского Союза, в частности, относительно вопросов европейской политики соседства и расширения, а также гендерного равенства и прозрачности.

Также запланированы встречи с вице-президентом ЕС по вопросам ценностей и прозрачности Верой Юровой, комиссаром ЕС по вопросам соседства и расширения Оливером Варгеи, комиссаром ЕС по вопросам сельского хозяйства Янушем Войцеховским, главой Миссии Украины при НАТО Натальей Галибаренко и советником Кабинета Президента Европейского Совета Саймоном Мордю.

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Как сообщал Укринформ, 23-й саммит Украина-ЕС состоится в Киеве 12 октября.

По материалам: Укринформ