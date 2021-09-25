Пайфер считает российскую агрессию и внутренние реформы главными вызовами для Украины

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25.09.2021 19:46

Укринформ

За последние три десятилетия Украина прошла долгий путь и достигла огромного прогресса, однако сегодня перед страной стоят два ключевых вызова.

Об этом заявил помощник Государственного секретаря США по делам Европы и Евразии в 2000-2004 годах, посол Соединенных Штатов в Украине в 1998-2000 годах Стивен Пайфер в обращении к участникам первой молодежной встречи Киевского форума по безопасности «Запад-Восток, Север-Юг», сообщили Укринформу в Фонде «Открой Украину».

«Первый вызов — внешний. И он состоит в том, как решить развязанный Россией еще в 2014 году конфликт, когда войска РФ незаконно захватили Крым, а затем российские силовые службы и военные силы спровоцировали конфликт на Донбассе», — сказал он.

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Пайфер отметил, что война уже унесла жизни около 14 тысяч человек.

«Вопрос в том, как Украина и ее друзья на Западе могут изменить расчет Кремля, чтобы Москва начала работать над реальным решением конфликта. Решением, которое позволит Украине полностью восстановить суверенитет над всей своей территорией», — сказал он.

Второй вызов, по словам Пайфера, — внутренний.

«Украина достигла значительных успехов, однако, все еще многое предстоит сделать для внедрения той критической массы реформ, которая позволит Украине реализовать свой потенциал», — подчеркнул Пайфер.

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В частности, он отметил проведение честных и демократических выборов.

«Это — достижение, которое очень редко встречается на постсоветском пространстве, и это — заслуга Украины, украинцев и украинской демократии», — сказал Пайфер.

Он подчеркнул, что сейчас украинцам нужно сосредоточиться на том, как раскрыть богатый экономический потенциал страны.

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«Борьба с коррупцией, поощрение экономической конкуренции, ограничение и уменьшение чрезмерного политического и экономического влияния олигархов, реформа системы судопроизводства — эти шаги, если подойти к ним серьезно, смогут привести к росту доходов и уровня жизни», — резюмировал дипломат.

Как сообщал Укринформ, в октябре 2020 года профессор Стэнфордского университета Фрэнсис Фукуяма заявил, что Украина является сейчас ключевым государством в глобальной геополитике и для будущего демократии во всем мире.

По материалам: Укринформ