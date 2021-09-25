Чехия в ООН выразила поддержку Украине

24.09.2021 20:37

Укринформ

Чехия всячески поддерживает независимость Украины и ее суверенитет в пределах международно признанных границ.

Как сообщает корреспондент Укринформа, об этом во время выступления на Генеральной ассамблее ООН в Нью-Йорке заявил министр иностранных дел Чехии Якуб Кулганек.

"Чешская Республика твердо поддерживает основанный на правилах международный порядок с ООН в его центре, а также соблюдение международного права и обязательств, закрепленных в Уставе ООН. На этом фоне позвольте подтвердить непоколебимую поддержку Чешской Республикой суверенитета, территориальной целостности и независимости Украины и Грузии в пределах их международно признанных границ", — сказал Кулганек.

Он также выразил обеспокоенность "постоянными массовыми репрессиями в Беларуси, создавшими атмосферу страха среди населения". "Мы призываем к немедленному освобождению всех незаконно задержанных за использование права на свободу слова или мирные собрания, в том числе журналистов, правозащитников и активистов", — отметил министр.

Кулганек подчеркнул важность "независимого и прозрачного расследования этих нарушений".

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Как сообщалось, 23 мая самолет ирландской авиакомпании Ryanair, летевший из Афин в Вильнюс через воздушное пространство Беларуси, совершил вынужденную посадку в Минске.

После приземления были задержаны двое пассажиров — бывший редактор оппозиционного Телеграм-канала Nexta Роман Протасевич и его подруга, гражданка РФ София Сапега.

После инцидента с самолетом Европейский Совет решил применить дополнительные индивидуальные санкции против должностных лиц и государственных учреждений Беларуси, а также ограничительные меры против экономики страны.

В общем ЕС ввел 3 пакета санкций против режима Лукашенко.

Фото: MVČR/Ladislav Adámek

По материалам: Укринформ