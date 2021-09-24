Украина достигла определенных успехов в борьбе с коррупцией, но вызовы остаются — Еврокомиссия

24.09.2021 15:41

Укринформ

Еврокомиссия приветствует внимание Европейского суда аудиторов к проблеме коррупции в Украине и к эффективности помощи со стороны ЕС в её преодолении, считает успешными усилия Украины по борьбе с этим явлением в некоторых секторах экономики и общества, но акцентирует внимание на необходимости продолжения реформ.

Об этом в пятницу в Брюсселе во время брифинга заявила официальный представитель Европейской Комиссии Ана Писонеро (Ana Pisonero), отвечая на вопрос журналистов об обнародованном вчера критическом докладе Европейского суда аудиторов относительно эффективности использования фондов ЕС для помощи Украине в борьбе с коррупцией, сообщает корреспондент Укринформа.

«Евросоюз приложил значительные усилия для продвижения антикоррупционной повестки дня в Украине. В некоторых сферах поддержка реформ со стороны ЕС была очень успешной, в частности, она позволила закрыть пространство для коррупции, ввести конкуренцию и прозрачность в ряде секторов, включая банковскую и газовую сферу. Вы знаете, что в Украине были созданы новые антикоррупционные агентства, начал работу Высший антикоррупционный суд», — сказала официальный представитель Еврокомиссии.

Она напомнила, что в Украине была создана беспрецедентно прозрачная система декларирования доходов, которая обязует государственных служащих и политиков раскрывать информацию о частных доходах, и это уже было сделано некоторое время тому назад. Поэтому Украина уже многое сделала в этом направлении, хотя вызовы остаются, и усилия по внедрению антикоррупционных реформ должны быть продолжены. По словам пресс-секретаря, ЕС будет продолжать поддержку Украины в этих усилиях.

«Вчера Парламент Украины принял закон в отношении олигархов. Мы отдаем должное усилиям Президента Зеленского по преодолению этого явления и всё еще существенных влияний, которые олигархи имеют экономическую и политическую жизнь Украины. Мы приняли во внимание, что Украинский парламент принял данный закон, предусматривающий борьбу с угрозами для национальной безопасности, которые возникают вследствие чрезмерного влияния со стороны отдельных лиц, или олигархов, и будет определять их политическую роль в стране», — сказала Писонеро.

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«Мы думаем, что это шаг вперед. Но, безусловно, мы должны подождать и посмотреть, будет ли этот закон действительно имплементироваться, полностью, решительно и правомерным путем. Мы должны посмотреть на следующие шаги в борьбе с коррупцией. Власти Украины должны делать больше таких шагов вперед, в частности, в закрытии институциональных пробелов, которые всё ещё сохраняются», — добавила официальный представитель Еврокомиссии.

Как сообщал Укринформ, 23 сентября Европейский суд аудиторов в Люксембурге принял критический доклад, в котором признал неэффективными усилия Еврокомиссии и использование финансовых фондов ЕС для поддержки антикоррупционных реформ в Украине. По заключению авторов доклада, коррупция в Украине продолжает иметь признаки «эпидемии» и пронизывает все сферы жизни общества, что требует от ЕС корректирования усилий в поддержке реформ и в отношениях с Украиной.

По материалам: Укринформ