Встреча Зеленского и Санду в Киеве пройдет без прессы – ОП

Встреча Зеленского и Санду в Киеве пройдет без прессы – ОП

11.01.2021 18:24

Укринформ

Завтрашние мероприятия с участием Президентов Украины и Молдовы Владимира Зеленского и Майи Санду в Киеве пройдут без участия СМИ.

Как передает Укринформ со ссылкой на пресс-службу главы украинского государства, 12 января в 11:00 состоится официальная церемония встречи Зеленского и Санду, в 13:00 – церемония подписания двусторонних документов, в 13:10 – заявления Президентов.

"Офис Президента Украины заранее извиняется, однако в связи с введением в Украине с 8 января 2021 года усиленных противоэпидемических мероприятий указанные события пройдут без участия журналистов и будут транслироваться онлайн в соцсетях, на официальных страницах Офиса Главы государства", – отметили в ОП.

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В Офисе Президента заверили, что всячески способствовать освещению событий и предлагать тесный контакт в телефонном режиме в случае возникновения вопросов или необходимости в уточнении информации.

Как сообщалось, Санду 12 января посетит Киев. Это ее первый официальный визит после избрания на пост Президента Молдовы.

По материалам: Укринформ