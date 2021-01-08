Данилов считает недостаточной предложенную Ираном компенсацию за сбивание самолета МАУ

08.01.2021 14:40

Укринформ

Секретарь Совета национальной безопасности и обороны Алексей Данилов считает, что сумма компенсаций, предложенная Ираном семьям погибших в авиакатастрофе, недостаточна.

Об этом он сказал в комментарии журналистам, отвечая на вопрос, устраивает ли украинскую сторону предложенный Ираном размер компенсаций, передает корреспондент Укринформа.

"Сегодня существует процедура, согласно которой есть определенное предложение иранской стороны. Я не считаю, что мы должны его принимать. Оно не соответствует той вине, которую должно нести на себе государство Иран", – подчеркнул секретарь СНБО.

Отвечая на вопрос, считает ли он, что размер компенсаций должен быть больше, Данилов сообщил, что это, прежде всего, должны решать родственники.

"Но мы считаем, что это… не та сумма, о которой вообще надо вести разговор", – уточнил Данилов.

По его словам, в отношении этой катастрофы продолжается следствие, продолжается нынче очень большое количество экспертиз и т.п.

Как сообщалось, 8 января 2021 года исполняется год, как в небе над Ираном был сбит самолет авиакомпании «Международные авиалинии Украины» (МАУ). Он выполнял рейс PS752 по маршруту Тегеран – Киев. На борту находились граждане шести стран – Ирана, Канады, Украины, Швеции, Афганистана и Великобритании. Все 176 человек погибли, среди них – 11 украинцев (9 членов экипажа и 2 пассажира).

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Иранские власти 11 января, после нескольких дней возражений, признали, что украинский самолет был ошибочно сбит зенитно-ракетным комплексом противовоздушной обороны.

Президент Владимир Зеленский 29 декабря 2020 года присвоил звания Героя Украины с вручением ордена «Золотая Звезда» членам экипажа рейса PS752.

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Министр иностранных дел Дмитрий Кулеба 5 января 2021 года сообщил, что Украина получила от Ирана проект технического отчета по обстоятельствам катастрофы самолета компании «Международные авиалинии Украины».

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По данным иранского государственного информагентства IRNA, Тегеран собирается выплатить по 150 тысяч долларов семьям каждой из 176 жертв.

По материалам: Укринформ