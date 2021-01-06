В комитете Рады говорят, что не получали ходатайства о внеочередных выборах мэра Харькова

В комитете Рады говорят, что не получали ходатайства о внеочередных выборах мэра Харькова

05.01.2021 19:13

Укринформ

Комитет Верховной Рады по вопросам организации государственной власти, местного самоуправления, регионального развития и градостроительства не получал ходатайство секретаря Харьковского городского совета Игоря Терехова о назначении выборов мэра города.

Об этом, передает Укринформ, сообщает "Общественное", ссылаясь на письмо руководителя отдела по работе с публичной информацией Александра Кузьмина, полученное в ответ на запрос.

"В Комитет Верховной Рады Украины по вопросам организации государственной власти, местного самоуправления, регионального развития и градостроительства не поступало ходатайство Харьковского городского совета о назначении внеочередных выборов Харьковского городского головы", – говорится в письме.

Отвечая на вопрос журналистов 5 января относительно того, направлял ли он обращение Верховной Раде, Терехов сказал, что уже комментировал это, а на уточняющую реплику добавил: "Я что-то сделал не по закону? Я все исполнил, все нормы закона".

Как сообщал Укринформ, 1 января бывший Харьковский городской голова, экс-председатель Харьковской ОГА и экс-нардеп Михаил Добкин во время новогоднего видеообращения в Telegram намекнул, что претендует на должность мэра Харькова на внеочередных выборах.

30 декабря после сессии городского совета нового созыва Игорь Терехов сказал журналистам, что городская власть обратится в Верховную Раду по поводу назначения внеочередных выборов городского головы 31 декабря: "У нас есть 15 дней по закону (с момента смерти Харьковского городского головы Геннадия Кернеса – ред.). Юристы уже готовят соответствующее обращение. Завтра я его подпишу, и оно будет направлено в Верховную Раду. Кстати, 31 декабря – последний день подачи соответствующего заявления".

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17 декабря секретарь горсовета Терехов сообщил журналистам, что обращение в парламент по поводу назначения внеочередных выборов в Харькове он направит "в установленный законом срок".

Ранее председатель правления гражданской сети «ОПОРА» Ольга Айвазовская заявляла, что объявление внеочередных выборов лежит в плоскости ответственности парламента и может быть растянуто на годы, как это уже было неоднократно.

В ночь на 17 декабря Харьковский городской голова Геннадий Кернес умер в берлинской клинике "Шарите" от осложнений, связанных с коронавирусом. Последние дни он находился на круглосуточном гемодиализе из-за отказа обеих почек.

23 декабря Геннадия Кернеса похоронили на Аллее почетных граждан городского кладбища №2 в Харькове.

По материалам: Укринформ