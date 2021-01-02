Украина планирует заключить взаимовыгодное соглашение с Венгрией – Жовква

02.01.2021 12:39

Укринформ

Украина планирует заключить взаимовыгодное соглашение с Венгрией относительно двусторонних отношений, которое станет дорожной картой.

Об этом сообщил заместитель руководителя Офиса Президента Украины, дипломатический советник Президента Игорь Жовква в статье для "Зеркала недели".

"В отношениях с Венгрией стремимся выйти на взаимное доверие и поддержку, поэтому будем искать средства развития конструктивного диалога по чувствительным вопросам. Готовимся к проведению встречи лидеров двух государств. Она должна завершиться заключением нового документа – своего рода взаимовыгодной дорожной карты наших отношений", – написал он.

Жовква добавил, что замечательным достижением прошлого года стала успешно проведенная дипломатическая работа, результатом которой является избрание посла Украины в Венгрии на пост главы Дунайской комиссии – соответственно, необходимо на практике реализовывать это председательство.

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Он также отметил, что важным в этом году станет обработка четкого алгоритма для получения Украиной статуса наблюдателя в инициативе «Триморья».

Как ранее сообщал Жовква, Украина открыта к обсуждению форматов и уровню вовлечения в деятельность "Инициативы трех морей" ("Триморья") и рассчитывает на помощь польских партнеров. В рамках визита 11-13 октября в Украину президент Польши Анджей Дуда пообещал на саммите "Инициативы трех морей" 19-20 октября в Эстонии инициировать вопрос сотрудничества с Украиной.

По материалам: Укринформ