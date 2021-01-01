Новый руководитель ОБСЕ первый зарубежный визит совершит в Украину – МИД

01.01.2021 19:26

Укринформ

Министр иностранных дел Швеции Анн Линде, которая с сегодняшнего дня возглавляет Организацию по безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ), свой первый в новой роли зарубежный визит совершит в Украину.

Об этом сообщила в Фейсбуке первая заместитель министра иностранных дел Украины Эмине Джапарова, передает Укринформ.

"Ожидаем ее (Анн Линде. – ред.) в Киеве уже в этом месяце. Рассчитываем, что этот визит станет хорошей возможностью председателю ОБСЕ увидеть воочию последствия продолжающейся вооруженной агрессии и временной оккупации Российской Федерацией части территории Украины", – написала Джапарова.

Она также отметила, что отдельные надежды МИД возлагает на привлечение ОБСЕ к работе Крымской платформы, и во время визита планируется детально обсудить практические аспекты.

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"Швеция традиционно поддерживала Украину и является одним из наибольших наших друзей. Поэтому с нетерпением ждем тесного сотрудничества в этом новом для наших стран формате в 2021 году", – отметила Джапарова.

Как сообщал Укринформ, 1 января Швеция взяла на себя годовое председательство в Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе.

В 2020 году организацию возглавляла Албания. В 2022 году Швеция передаст эстафету Польше.

По материалам: Укринформ