Политика
МИД Украины поздравило Словакию с Днем образования
МИД Украины поздравило Словакию с Днем образования
01.01.2021 11:20
Укринформ
Министерство иностранных дел Украины поздравило народ Словакии по случаю национального праздника – Дня образования Словацкой Республики.
Поздравление размещено в Твиттере МИД, сообщает Укринформ.
"Наилучшие пожелания мира, согласия и процветания", – говорится в поздравлении.
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Словацкая Республика стала самостоятельным государством 1 января 1993, после официального разделения Чехословакии.
По материалам: Укринформ