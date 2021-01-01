Политика

МИД Украины поздравило Словакию с Днем образования

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МИД Украины поздравило Словакию с Днем образования

МИД Украины поздравило Словакию с Днем образования

01.01.2021 11:20

Укринформ

Министерство иностранных дел Украины поздравило народ Словакии по случаю национального праздника – Дня образования Словацкой Республики.

Поздравление размещено в Твиттере МИД, сообщает Укринформ.

"Наилучшие пожелания мира, согласия и процветания", – говорится в поздравлении.

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Словацкая Республика стала самостоятельным государством 1 января 1993, после официального разделения Чехословакии.

По материалам: Укринформ

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