Немчинов анонсировал изменения в законодательство относительно конкурсов на госслужбу

16.12.2020 17:46

Укринформ

Министр Кабинета Министров Олег Немчинов анонсировал наработки новых изменений в законодательство о возобновлении конкурсов на госслужбу, поскольку Верховная Рада не проголосовала за соответствующий проект закона.

Об этом он сказал во время брифинга, отвечая на вопрос журналистов, сообщает корреспондент Укринформа.

"Был предложен, по моему мнению, достаточно взвешенный проект, разработанный профильным комитетом, и почти всеми народными депутатами, которые являются членами этого комитета. Поэтому странно, что некоторые члены комитета не проголосовали за этот законопроект… Сейчас мы будем прорабатывать вместе с комитетом возможный путь решения этой ситуации и принятие новых изменений ", – сказал Немчинов.

Он добавил, что уже на протяжении восьми месяцев в Украине пытаются восстановить конкурсную процедуру на должности государственной службы, так как сейчас около 15 тысяч госслужащих приняты на работу по процедуре отбора на срок действия карантина.

"Рано или поздно карантин закончится, и фактически центральные органы исполнительной власти и местных государственных администраций должны будут провести головокружительные конкурсы за месяц, что может поставить систему государственной службы на очень опасную грань", – сказал Немчинов.

Как сообщалось, Верховная Рада отклонила доработанный Закон "О внесении изменений в Закон Украины "О государственной службе" относительно кандидатского резерва".

Среди прочего, в документе предлагалось возобновить проведение конкурсов на государственную службу и объявить конкурсы на должности госслужбы, которые во время карантина были заполнены путем отбора, в частности, на должности государственной службы категории «А» – в шестимесячный срок со дня вступления в силу этого закона; на должности государственной службы категорий «Б» и «В» – в течение одного года со дня вступления в силу этого закона.

22 апреля Кабмин принял решение о том, что конкурсы на должности госслужбы во время действия карантинного периода будут проходить в отдельном порядке.

Согласно принятому порядку, субъекты назначения могут воспользоваться, в первую очередь, правом назначать на вакантные должности лиц, которые были предложены Комиссией по вопросам высшего корпуса государственной службы (для должностей категории А) и конкурсными комиссиями (должности категории Б и В) по результатам незавершенных конкурсов по состоянию на начало действия карантина.

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Кроме того, установлена ​​возможность назначать на должность госслужбы лиц путем заключения контракта на прохождение государственной службы на период действия карантина и до дня назначения на эту должность лица уже по результатам конкурса после отмены действия карантина.

Отбор лиц по такой процедуре осуществляется по результатам собеседований с теми кандидатами, которые захотят и будут соответствовать общим требованиям к претендентам на должности государственной службы. Информация о подборе таким образом будет публиковаться на Едином портале вакансий государственной службы.

По материалам: Укринформ