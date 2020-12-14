Зеленский принял верительные грамоты у послов 11 стран

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11.12.2020 15:37

Укринформ

Президент Владимир Зеленский принял верительные грамоты у новых послов Узбекистана, Норвегии, Египта, Австралии, Таджикистана, Пакистана, Йемена, Филиппин, Иордании, Таиланда и Монголии.

Как передает Укринформ, об этом сообщает пресс-служба главы государства.

«Сегодня здесь присутствуют послы из четырех континентов, и это очередное свидетельство того, что Украина стремится развивать сотрудничество со всеми государствами мира», – сказал Президент, поздравляя дипломатов с началом миссии в Украине.

Зеленский принял верительные грамоты у послов 11 стран / Фото: АП

По материалам: Укринформ