Зеленский принял верительные грамоты у послов 11 стран
Зеленский принял верительные грамоты у послов 11 стран
Фото
11.12.2020 15:37
Укринформ
Президент Владимир Зеленский принял верительные грамоты у новых послов Узбекистана, Норвегии, Египта, Австралии, Таджикистана, Пакистана, Йемена, Филиппин, Иордании, Таиланда и Монголии.
Как передает Укринформ, об этом сообщает пресс-служба главы государства.
«Сегодня здесь присутствуют послы из четырех континентов, и это очередное свидетельство того, что Украина стремится развивать сотрудничество со всеми государствами мира», – сказал Президент, поздравляя дипломатов с началом миссии в Украине.
Зеленский принял верительные грамоты у послов 11 стран / Фото: АП
По материалам: Укринформ