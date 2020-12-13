Россия задействует все возможные инструменты для саботажа суда в Гааге – Стефанишина

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Россия задействует все возможные инструменты для саботажа суда в Гааге – Стефанишина

12.12.2020 19:46

Укринформ

Решение Международного уголовного суда в Гааге о начале полноценного расследования военных преступлений и преступлений против человечности в Крыму и на Донбассе свидетельствует о признании роли России в совершении на территории Украины преступлений против человечности.

Об этом, как передает Укринформ, заявила вице-премьер по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Ольга Стефанишина в эфире телеканала "Украина 24".

"Решение о начале расследования – это окончание первого периода подготовки к началу, это уже фактически признание роли России в совершении на территории Украины преступлений против человечности. В дальнейшем расследование будет идти небыстро, но поэтапно, процессуально. У нас никаких опасений нет. Но очевидно, что Россия будет использовать все возможные инструменты, в том числе гибридные, для саботажа этого процесса", – сказала Стефанишина.

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Как сообщал Укринформ, 11 декабря офис прокурора Международного уголовного суда (МУС) принял решение о завершении предварительного изучения событий в Украине, связанных с международным вооруженным конфликтом на Донбассе и в Крыму.

Окончание предварительного расследования означает, что по его результатам преступления, которые произошли в Крыму и на Донбассе, могут быть полноценно расследованы.

По материалам: Укринформ