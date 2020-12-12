МИД приветствует принятие Сенатом США пакета помощи Украине и антироссийские санкции

12.12.2020 21:29

Укринформ

Министерство иностранных дел Украины приветствует принятие Сенатом и Палатой представителей США законопроекта, предусматривающего помощь Украине и санкции против российского проекта газопровода Nord Stream-2.

Как передает Укринформ, об этом сообщается на сайте Министерства иностранных дел.

«Положения этого документа предусматривают, в частности, выделение Украине значительного пакета помощи по безопасности, в том числе из-за увеличения доступных средств для приобретения летальных видов вооружения для нужд Вооруженных Сил Украины, а также усиления санкционного давления для противодействия подрывной деятельности РФ», – говорится в сообщении.

В МИД отметили, что своими решениями США в очередной раз подтверждают лидерство в поддержке Украины, ее суверенитета и территориальной целостности в международно признанных границах.

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«Мы высоко ценим прочную двухпартийную и двухпалатную поддержку Украины в США, готовность стратегического партнера Украины продолжать практическую помощь нашему государству в укреплении его обороноспособности в условиях продолжающейся российской агрессии», – добавили во внешнеполитическом ведомстве.

Как сообща Укринформ, 11 декабря Верхняя палата Конгресса США повторно одобрила проект закона об ассигнованиях на национальную оборону-2021 («О расходах на нужды национальной обороны США в 2021 году» (NDAA 2021), предусматривающий помощь Украине, а также санкции против российского проекта газопровода Nord Stream-2.

Проект закона поддержали 84 сенатора, «против» были только 13. Это означает возможность для верхней палаты преодолеть вето президента в случае блокирования закона главой Белого дома.

Проєкт закону підтримали 84 сенатори, «проти» висловилися лише 13. Це означає можливість для верхньої палати подолати вето президента в разі блокування закону главою Білого дому.

По материалам: Укринформ