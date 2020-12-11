Выводы Венецианской комиссии о КСУ можно имплементировать по пунктам – Подоляк

Выводы Венецианской комиссии о КСУ можно имплементировать по пунктам – Подоляк

11.12.2020 19:27

Укринформ

Выводы Венецианской комиссии относительно решений Конституционного суда Украины в части электронного декларирования абсолютно практические, их можно брать и имплементировать буквально по пунктам.

Об этом рассказал советник руководителя Офиса Президента Михаил Подоляк в комментарии Укринформу.

«Венецианская комиссия очень быстро и содержательно отреагировала на обращение Президента Владимира Зеленского с просьбой оценить ситуацию, сложившуюся после скандального решения Конституционного суда по демонтажу электронного декларирования. Выводы Венецианской комиссии абсолютно практические, их можно брать и имплементировать буквально по пунктам», – отметил он.

Так, по его словам, была поддержана позиция Президента Зеленского о том, что за умышленные и в значительном масштабе нарушения при декларировании должна быть реальная уголовная ответственность в виде лишения свободы.

Также Подоляк заявил, что Венецианская комиссия поддержала позицию Президента о том, что КСУ должен принимать исключительно обоснованные решения и не может выходить за рамки своих конституционных полномочий, в том числе перебирая на себя функции парламента.

Кроме того, советник главы ОП подчеркнул, что комиссией поддержана оценка о том, что деятельность КСУ должна быть реформирована.

«Венецианская комиссия очень чётко расписала, какие решения могут быть приняты. Например, это касается недопущения конфликта интересов со стороны судей, уточнения порядка принятия решений, гласного формата работы Конституционного суда. Всё это может быть и должно быть реализовано достаточно быстро», – сказал Подоляк.

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Как сообщал Укринформ, в пятницу Президент Владимир Зеленский взял участие в заседании Европейской комиссии «За демократию через право».

27 октября Конституционный Суд признал неконституционной статью 366-1 Уголовного кодекса, предусматривающую наказание за недостоверное декларирование. В частности, КСУ признал неконституционными полномочия НАПК по проверке деклараций чиновников, мониторингу образа жизни субъектов декларирования, установлению своевременности представления деклараций, положение об открытом доступе к декларациям в Едином государственном реестре.

Президент Украины Владимир Зеленский 25 ноября 2020 года обратился к Венецианской комиссии со срочным запросом по оценке конституционной ситуации, которая возникла после решения КСУ от 27 октября 2020 года.

В выводах Венецианской комиссии по срочному запросу президента Украины по оценке конституционной ситуации, которая возникла после решения КСУ от 27 октября 2020 года, говорится, что Конституционный суд Украины нуждается в реформировании и деполитизации.

В частности, члены комиссии считают, что украинский парламент должен ограничить проблематику представлений в КСУ конкретными вопросами; обязать КСУ указывать конкретные причины для каждого законодательного положения, которые он считает неконституционными; привлечение судей к дисциплинарной ответственности должно быть урегулировано в законе о КСУ; необходимо детально определить термин «конфликт интересов»; должен быть уменьшен кворум для принятия решений по делам, в которых кворум является недостаточным из-за самоотвода судей; парламент должен принимать законодательство, детализируя его последствия для судей КСУ; необходимо создать орган для проверки кандидатов на избрание судьями КСУ.

По материалам: Укринформ